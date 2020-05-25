Общество

Семья из Петербурга заразила коронавирусом нескольких жителей себежской деревни Шуты

Семья из Петербурга заразила коронавирусом нескольких жителей себежской деревни Шуты. Эту информацию в соцсетях подтвердил глава Себежского района Леонид Курсенков. По его словам, «вместе с летними ожиданиями пришла и расслабленность: в Себежский район потянулись колонны отдыхающих горожан из ближайших мегаполисов, чтобы на лоне теплеющей природы отвлечься от былых переживаний и, по возможности, качественно отдохнуть на свежем воздухе». Однако с повышением температуры воздуха резко возросла и негативная статистика по выявленным случаям поражения вирусной инфекцией COVID-19 населения района.

В прошедшую пятницу были зафиксированы сразу три случая заболевания COVID-19 в Себежском сельском поселении: заболевание выявлено в деревне Шуты у семьи, прибывшей из Санкт-Петербурга. «Как показали результаты опросов самих заболевших и их соседей в деревне Шуты, наши гости из Санкт-Петербурга после прибытия в деревню не озаботились соблюдением необходимых мер социальной безопасности: а именно режим самоизоляции не соблюдали, выезжали за пределы населенного пункта, приглашали к себе соседей, рабочих-строителей и тому подобное. Все эти нарушения являются не просто безответственностью, а еще и правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена указом губернатора Псковской области», - подчеркнул глава района. Последствия, по словам Леонида Курсенкова, не заставили себя долго ждать: в субботу сотрудниками медицинской организации были выявлены еще четверо жителей деревни Шуты, результаты анализов у которых дали положительный результат на наличие COVID-19. Среди заболевших в первом и втором случае есть дети. В настоящее время все заболевшие из деревни Шуты эвакуированы в специализированное медицинское учреждение.

«Хочется спросить наших гостей из Санкт-Петербурга: вы о таком весеннем отдыхе в Себежском районе мечтали, когда, получив на въезде в район предписание о необходимости соблюдения мер самоизоляции в месте нахождения, тут же стали этими мерами пренебрегать? О таком добром соседстве вы думали, когда нарушали безопасную социальную дистанцию и общались с местными жителями, которые сегодня лежат с вами на соседних больничных койках и размышляют о своей дальнейшей судьбе? Такого вы желали нашему городу Себеж, из которого по вашей просьбе к вам приезжали работники-строители и всех их и их семьи теперь тоже надо проверить с довольно предсказуемыми результатами?, - выразил негодование Леонид Курсенков. - Обращаюсь ко всем жителям Себежского района и, особенно - к его гостям, с одним вопросом: - что еще должно произойти, чтобы стало понятно, что эта болезнь реально убивает людей? Вы, естественно, ответите - а что такого? Сейчас от многих других болезней люди умирают и никакого резонанса не случается. Да, все люди смертны и иногда даже неожиданно смертны. Но это не значит, что не надо бороться за жизнь, особенно в ситуации, когда эта борьба не особо обременительна для здоровых людей».

Леонид Курсенков отметил, что с приходом лета в Себежский район прибудет большое количество горожан из Москвы и Санкт-Петербурга, понимая их желание «наконец-то ощутить дух настоящей свободы». В то же время он подчеркнул «ответственность за жизнь себежан, которые могут быть подвергнуты вирусной напасти». В связи с этим он в очереднйо раз обратился ко всем, кто находится в Себежском районе, с просьбой соблюдать меры социальной безопасности; не нарушать минимальную дистанцию при общении, особенно если собеседник приехал из-за пределов района.

«Уважаемые себежане! Надеюсь на вашу бдительность. Если в вашем населенном пункте появились приезжие люди, не вступайте с ними в контакты. Вежливо предупредите их, что общение с лицами, прибывшими из-за пределов нашего района потенциально опасно для вас. Я не призываю «бороться с ведьмами», а напоминаю о необходимости сохранить здоровье наших себежан», - подчеркнул глава района, призвав земляков пользоваться уже поднадоевшими масками и перчатками.

При этом Леонид Курсенков акцентировал, что по состоянию на сегодняшний день в Себежском районе коронавирус выявлен у 8 человек. «Две семьи. За три истекших дня прирост заболевших - 7 человек. Такие темпы - это серьезный повод задуматься, как вести себя в дальнейшем», - резюмировал он.