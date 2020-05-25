Общество

Эксперты назвали долю россиян, у которых сократилась зарплата из-за коронавируса

Более чем у половины россиян (58%) с начала действия ограничительных мер, объявленных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшилась зарплата. Таковы результаты опроса, проведенного ранее в мае онлайн-сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Как показало исследование, работодатели больше чем половине респондентов с начала карантина (с 30 марта) сократили заработную плату, сообщает РБК.

Впрочем, более чем треть (39%) опрошенных заявили, что их заработок остался на прежнем уровне, а у 3% он даже увеличился.

Напомним, на прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил итоги своего опроса, указав, что подавляющее большинство россиян считают необходимым для себя иметь дополнительный заработок.

«Среди всех россиян хотели бы найти себе подработку 71%, чаще мужчины (76%), а также молодежь и представители среднего возраста», - подчеркивается в исследовании ВЦИОМ.

Наиболее привлекательными сферами занятости для подработки назывались продажи или торговля (8%), строительство (8%) и образование (5%).

При этом, как выяснили социологи, «среди работающих россиян (54% от всего населения страны) большинство допускают для себя возможность иметь дополнительную занятость, приносящую доход (70%)».