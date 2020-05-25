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Общество

В псковском УФСИН состоялись сборы с сотрудниками воспитательной службы

25.05.2020 13:14|ПсковКомментариев: 0

В режиме видеоконференцсвязи в УФСИН России по Псковской области состоялись учебно-методические сборы с заместителями начальников, курирующими кадровую и воспитательную работу, начальниками отделов воспитательной работы с осужденными, начальниками психологических лабораторий и сотрудниками групп социальной защиты осужденных подведомственных учреждений региона. Мероприятие проходило под председательством заместителя начальника управления Игоря Кучмука.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе сборов начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов довел до сотрудников информацию по практике перевода осужденных в колонии-поселения из колоний общего и строгого режимов, озвучил анализ дисциплинарной практики за 1 квартал 2020 года и результаты проводимой работы по трудоустройству осужденных, имеющих исковую задолженность.

Кроме того, выступающий рассказал участникам видеоконференции о проводимых мероприятиях в рамках профилактики коронавирусной инфекции.

Так, с момента введения ограничительных мер в подведомственных учреждениях, начальники отрядов провели более 280 занятий с осужденными в отрядах по профилактике коронавирусной инфекции, 207 занятий с медицинскими работниками. Показано по сети кабельного телевидения 183 профилактических ролика. Подготовлено 35 радиолекториев, проведено 225 радиовещаний по профилактике коронавирусной инфекции. Размещено на стендах наглядной агитации 95 материалов (памяток, стенгазет, информационных бюллетеней), рассказали в ведомстве.

Также на учебно-методических сборах выступила временно исполняющая обязанности начальника психологической службы отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Оксана Селезнева, которая сообщила о результатах работы психологического обследования осужденных.

По итогам видеовстречи в протокол был включен ряд мероприятий, необходимых для эффективной работы с осужденными сотрудников воспитательной и психологической служб.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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