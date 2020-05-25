Общество

Александр Седунов: Выпуск 2020 года - уникальный

Выпуск 2020 года - уникальный в связи с этими сложными обстоятельствами, с которыми столкнулись все учащиеся выпускных классов. Об этом сегодня, 25 мая, на онлайн-конференции с выпускниками всех районов заявил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.



«Каждый из нас знал об онлайн-уроках, вебинарах и подобных форматах, но несколько месяцев так учиться - это действительно сложно и непривычно. Я хотел бы вас поблагодарить, что вы достойно заканчиваете учебный год. Вы знаете свои оценки, знаете даты экзаменов, решили, куда хотите поступать», - заявил Александр Седунов.



Он пожелал успехов всем выпускникам в этом сложном пути, поблагодарил всех родителей, учителей и администрации школ. «Дистанционное обучение было непросто организовывать. Благодарю всех за достойное прохождение этого формата. Желаю здоровья, чтоб вы могли решать все проблемы и преодолевать все препятствия», - заключил глава областного комитета по образованию.