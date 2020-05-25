Общество

Елена Полонская выпускникам Пскова: Живите так, чтобы родители и учителя гордились вами

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила выпускников с окончанием школы. Поздравление опубликовано на официальном сайте муниципалитета:

«Дорогие выпускники! От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем окончания школы! Сегодня особенный день для всех вас: с сегодняшнего дня вы становитесь по-настоящему взрослыми людьми. Позади у вас остались беззаботные школьные годы, детские воспоминания, шумные перемены и учебные заботы. Впереди вас ждет большая жизнь со всеми ее радостями, трудностями и переживаниями.

Каждый из вас по-своему уникален, потому каждому лично я хочу пожелать удачи на выбранном пути», - говорится в поздравлении.

При этом Елена Полонская подчеркнула, что сегодня псковичи оказались «в неожиданных условиях». «Жизнь бросила вызов нашему обществу, чтобы проверить нас на стойкость. И мы выстоим! Как стояли на протяжении всей истории нашей страны и нашего города. Это очередное испытание, которое мы преодолеем вместе, - отметила глава Пскова. - Вероятно, сегодняшний день вы представляли совсем по-другому, но все же я надеюсь, что он оставит теплые воспоминания в ваших сердцах. Живите так, чтобы ваши родители и учителя гордились вами. Не бойтесь совершать ошибки и испытывать себя. Какую бы профессию вы не выбрали, главное, чтобы вы всегда оставались достойными людьми».

В заключение Елена Полонская пожелала всем «успехов, счастья, настоящей любви и верных друзей, оставаться всегда такими же молодыми и жизнерадостными, придерживаться . выбранного пути и всегда идти к своей цели».