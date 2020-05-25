Общество

Память псковских юнг почтили участники акции «Юнги Победы»

В Пскове в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» прошла акция «Юнги Победы». В ней приняли участие сторонники и активисты «Единой России», МГЕР, горожане. Акция приурочена ко Дню памяти Северных юнг, который был установлен в 2019 году в Архангельской области и символично объединяет все школы юнг морского, речного, промыслового и Военно-Морского флотов СССР, воспитанники которых служили на кораблях как в период Великой Отечественной войны, так и после нее, участвовали в конвоях, обеспечивая оборону страны.

Во время Великой Отечественной войны приказом наркомфлота СССР №300 от 16 октября 1942 года несовершеннолетним юношам было разрешено в качестве матросов выходить в рейсы на торговых и боевых кораблях. «Школа Юнг ВМФ» была образована 25 мая 1942 года на базе Соловецкого учебного отряда Северного флота, дислоцированного на Соловецких островах. В школе для 15-16-летних юношей проводилась общевойсковая подготовка, они изучали общеобразовательные предметы и военно-морские специальности.

Участники акции, в числе которых также были старший мичман, руководитель псковского клуба «Юный моряк-подводник» Виталий Никитин, руководитель городского совета ветеранов Виктор Гаврилов, заместитель председателя областного совета ветеранов Николай Горбачев, художник, автор бюста юнги Сергей Астафьев почтили память выпускников Соловецкой школы юнг Геннадия Вершинина и Василия Храбрых, которые прошли войну и после жили и трудились в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Выпускник школы юнг Геннадий Вершинин 17-летним парнем боевое крещение получил при освобождении эстонских островов Эзель и Даго. В годы войны участвовал в нескольких боевых операциях, Победу 1945 года встретил в крепости-порту Пиллау. После войны жил и работал в Пскове, умер в 2017 году, не дожив один день до своего 90-летия.

Василий Храбрых после окончания школы юнг в 1944 году был направлен на Краснознаменную Днепровскую флотилию. Первое боевое крещение 17-летний юнга получил при освобождении Пинска (Беларусь). Принял участие во многих боевых операциях, освобождал Варшаву, участвовал в штурме Берлина. На рейхстаге он написал: «Дошли! Соловецкие юнги». После войны работал на Урале, во Львове, в 90-е годы с семьей переехал на родину супруги – в Псков.

Участники акции произвели небольшую уборку прилегающей территории, затем к захоронениям ветеранов-юнг были возложены цветы, в память о них были зажжены свечи и состоялась минута молчания.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности - в масках, перчатках, участники находились на социальной дистанции.

«Инициатива проведения акции «Юнги Победы» поступила от ветеранов-юнг из Архангельска, где в годы Великой Отечественной войны, на Соловках, была создана и действовала школа юнг. Партпроект «Историческая память» поддержал эту инициативу. Это очень правильное решение и я надеюсь, что мы каждый год – сегодня первый раз - будем встречаться 25 мая и чествовать псковских юнг. Геннадий Вершинин и Василий Храбрых после войны жили в Пскове и принимали активное участие во многих патриотических мероприятиях, часто выступали перед молодежью, проводили уроки мужества в школах. В Пскове живут их дети и внуки», - рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов.

Акция «Юнги Победы» продолжилась в «Музее армии и флота», где сегодня состоялось открытие бюста юнгам. «Это собирательный образ 15-16-летних мальчишек, выпускников школы юнг на Соловках. Автор - псковский художник Сергей Астафьев. Накануне сыновья Геннадия Вершинина сделали замечательный подарок в частную коллекцию «Музея армии и флота». У нас в экспозиции есть бескозырка Василия Храбрых, а теперь и бескозырка Вершинина займет достойное место в коллекции, став экспонатом», - рассказал Дроздов.

Экспозиция частной коллекции «Музея армии и флота» насчитывает более 700 экспонатов разного времени и разных направлений. В ней есть и уникальные вещи. К примеру, благодарственное письмо, подписанное лично маршалом Константином Рокоссовским артистам Большого театра , которые приезжали с концертом в 1935 году на Дальний Восток. Также медный котелок, который прошел Первую мировую и Великую Отечественную войну, найденный членами поискового движения «След Пантеры» в Себежском районе.

Мероприятие в «Музее армии и флота» также проводилось с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности - в масках, перчатках и при социальной дистанции.