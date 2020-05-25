Общество

Олег Брячак с пониманием относится к ограничениям по COVID-19, действующим в Псковской области

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак с пониманием относится к ограничительным мерам по COVID-19, действующим в Псковской области. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На сегодняшний все мы оказались перед фактом эпидемии. К этому никто не был готов. Ни в одном городе мире такого никогда не было. Такое мы видели только в фантастических фильмах. Поэтому те меры, которые вводятся, наверное, необходимы», - констатировал гость студии.

«Мы видим, что наш губернатор старается по максимуму дать какие-то свободы. Региональная власть входит в положение обычных людей и бизнесменов и держит руку на пульсе. Видно, что она действует по ситуации, - отметил парламентарий. - Но раз пошла волна увеличения заболевших коронавирусом, то, наверное, эти меры обоснованы. Конечно, такие ограничения никогда не встречаются с восторгом, но лично я как депутат и как гражданин, который живет в этом городе, конечно же, с пониманием отношусь к тем мерам, которые вводит губернатор».

Наряду с этим Олег Брячак сообщил, что не является сторонником таких «карательных мер» как штрафы за нарушение самоизоляции, «но если ничего другого не помогает, наверное, это необходимо». «Еще раз хочу подчеркнуть, что региональные власти делают это не потому что им хочется, а для того, чтобы уберечь всех нас от этой вот заразы», - резюмировал депутат.