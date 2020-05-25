Грозы надвигаются на Псковскую область

Лесной пожар произошел в полутора километрах от гдовской деревни

Дежурные группы работают в недавно открывшихся детсадах в Портянниково и Родине

Глава ВЦИОМ обвинил Bloomberg в «глупости или ангажированности»

Как получить СНИЛС на детей, разъяснили в Пенсионном фонде

Детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой, вспоминают сегодня

Глава муниципалитета: Заболевших коронавирусом в администрации Псковского района нет

Замыкание в водонагревателе привело к пожару в Великих Луках

Памфилова: Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию возможно в нескольких регионах, но не по всей стране