Общество

Вера Емельянова выпускникам школ: Наша область нуждается в квалифицированных медицинских кадрах

Псковская область нуждается в квалифицированных медицинских кадрах, сейчас администрация региона проводит целевой набор в медицинские вузы. Об этом сегодня в ходе видеоконференции с выпускниками школ всех районов Псковской области заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Очень хорошо, что среди наших выпускников есть желающие стать медиками. Та ситуация, которая сейчас происходит, доказывает, что мир нуждается в высококвалифицированных медицинских работниках», - заявила Вера Емельянова.

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«Мы все хотим, чтобы наши дети получили хорошее качественное образование. Нужно думать о том, как использовать свое образование для развития своей страны и, в том числе, малой Родины. Нам очень нужны молодые, активные и инициативные специалисты», - заключила первый замгубернатора.

В конце видеоконференции Вера Емельянова вместе с выпускниками по видеосвязи дала последний звонок.