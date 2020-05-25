Общество

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс, которые устанавливают предельный возраст нахождения на должности руководителей государственных и муниципальных вузов, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

Закон определяет, что предельным возрастом для руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и их заместителей является 70 лет, независимо от срока действия трудовых договоров. Ранее предельный допустимый возраст для ректоров государственных и муниципальных вузов и их замов составлял 65 лет, а возможность продления срока еще на пять лет определялась учредителем вуза, пишет «Интерфакс».

Кроме того, новый закон определяет, что одно и то же лицо не может занимать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.

Исключение составляют руководители Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, деятельность которых регулируется отдельным законом. В нем предусмотрено, что срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности после его 70-летия может продлеваться.