Общество

Порховские медики получили продуктовые наборы в рамках акции «Спасибо врачам»

В Порхове в рамках акции «Спасибо врачам», которая инициирована политической партией «Единая Россия», члены местного отделения партии передали медикам скорой помощи продуктовые наборы к чаю.

На пост «Порховский» Псковской станции скорой медицинской помощи 28 наборов к чаю привезли секретарь местного отделения партии Геннадий Григорьев и депутат городского поселения «Порхов» Юрий Фещенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«В период пандемии коронавируса мы понимаем, как вам сложно и высоко ценим ваше чувство ответственности за жизнь каждого человека. Спасибо за все, что вы делаете, и берегите себя!» - отметил Григорьев.

Медработники в свою очередь поблагодарили за поддержку и отметили, что помочь им может каждый, просто соблюдая режим самоизоляции и следуя санитарно-гигиеническим требованиям. От этого будет зависеть, как скоро распространение коронавируса пойдет на спад и будут сняты ограничительные меры.