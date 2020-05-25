Общество

Олег Брячак о дистанционном обучении: Это дистанционное мучение, эффекта от которого я не наблюдаю

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не наблюдает особого эффекта от «дистанционного мучения» детей в условиях действия ограничений по коронавирусу. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Проще скажу: это не дистанционное обучение, это дистанционное мучение, эффекта от которого я, например, не наблюдаю. Мне жаль учителей, я прекрасно понимаю, какая на них ложится нагрузка, но я также вижу, какой эффект достигается для образования детей. У меня их трое, и все школьники. Нормального обучения процентов 20 есть», - констатировал гость студии.

В его семье принято уроки делать всем вместе: старший сын помогает среднему, а тот - младшей дочери. Сам Олег Брячак помогает детям с уроками по «Окружающему миру», а его супруга - с алгеброй и геометрией.

По мнению Олега Брячака, учебный год в школах надо было заканчивать в начале мая, а следующий учебный год начать пораньше, или наверстать пропущенный месяц, добавив в учебную программу следующего года по одному уроку в день. «Не раз говорил: то, что мы занимались не образованием, а все мучились - это было неправильно, поэтому я рад, что все это дело завершилось, и думаю, что уже 1 сентября дети нормально будут учиться в школе. Потому что знаний они реально недополучали, мягко говоря», - полагает Олег Брячак.