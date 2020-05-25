Общество

Псковский облсовпроф призывает все заинтересованные стороны поддержать обращение к президенту по поводу действий Внешэкономбанка

Псковский областной совет профсоюзов призвал руководителей и работников НКО, социально ориентированных предприятий, иных предприятий и организаций, пострадавших в период борьбы с COVID19, поддержать обращение к президенту РФ Владимиру Путину по поводу действий Внешэкономбанка, затягивающих выделение мер государственной поддержки, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

В обращении указывается, что 11 мая 2020 года, в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке была ясно обозначена схема поддержки предприятий, нуждающихся в помощи, в связи с экономическими потерями в условиях ограничений, связанных с COVID19. Банки и финансовые структуры, работающие с нуждающимися в поддержке предприятиями и организациями, относительно оперативно провели взаимодействие, приняли и проверили пакеты документов, но они не могут оформить соответствующие документы, поскольку Внешэкономбанк, определенный гарантом обеспечительных мер, затягивает заключение соответствующих договоров с банками, которые готовы предоставить финансовую помощь организациям и предприятиям. За время проволочек и без того шаткое положение предприятий ещё больше ухудшается. Но специалистам Внешэкономбанка 11 дней оказалось недостаточно, чтобы выполнить процедуру заключения договоров с банками, непосредственно работающими с нуждающимися в помощи.

«Пока Внешэкономбанк «спешит» исполнить поручение президента РФ, финансовые проблемы, в том числе связанные с нехваткой средств для выплаты заработной платы работникам предприятий, пострадавших в условиях борьбы с COVID19, нарастают. Невыплаченная, или выплаченная в неполном объеме заработная плата, порождает волну финансовых проблем в разных сферах (невозможность оплатить услуги ЖКХ, своевременно внести положенные выплаты по кредитам, возрастает социальная напряжённость и т.д. и т.п.). Уважаемый Владимир Владимирович! К сожалению, значительное количество чиновников и различных «клерков», от оперативности работы которых зависит состояние многих социальных вопросов, не могут сами, сразу, проникнуться важностью незамедлительного исполнения поручений президента, и начинают что-либо делать только после «разъяснения» их заблуждений и «стимуляции» скорости исполнения. Пожалуйста, поручите своему аппарату и соответствующим структурам правительства РФ, «придать ускорения» Внешэкономбанку, для скорейшего появления возможностей получения жизненно необходимой финансовой поддержки предприятиям и организациям», - говорится в обращении.

Скачать обращение с подписными листами можно ЗДЕСЬ. Отправить их в адрес президента РФ предлагается либо самостоятельно, либо при помощи Псковского облсовпрофа, передав подписанные обращения на вахту Дома профсоюзов (Псков, Советская, 15). На сегодня обращение подписали работники УО «Соцтурпроф», председатели и работники ряда областных организаций отраслевых профсоюзов, сотрудники Псковского облсовпрофа. Оно направлено в адрес президента РФ в электронном виде.