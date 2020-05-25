Общество

Олег Брячак рассказал, как спасает своих детей от морального разложения в самоизоляции

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак рассказал, как спасает своих детей от морального разложения в самоизоляции.

«На то мы и родители, чтобы думать, как развлечь своих детей. На примере своих скажу: начал наблюдать, что они стали просыпаться то в 12, то в час дня. И вот я их собрал и говорю: "Ребятки, если дальше так пойдет, вы просто морально разложитесь. Надо брать себя в руки и заставлять что-то делать". Если человек ничего не делает, он превращается в некое подобие животного», - отметил депутат в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Теперь дети Олега Брячака встают в 9 - 10 часов. «Сильно рано стараюсь их не будить, смысла в этом нет. Обязательно читают книги, помогают бабушке, маме по дому и огороду, а также занимаются непосредственно образованием. Кроме того, если мы видим, что кто-то из детей скатывается по какому-то предмету, он ходит к репетитору и занимается, пока не выправит ситуацию. Еще я прикупил тренажеров домой, чтоб дети могли заниматься спортом. Потому что я сам занимаюсь спортом и показал им различные упражнения», - рассказал Олег Брячак.

Депутат также подумывает о том, чтобы разместить в соцсетях видеоролик с комплексом физических упражнений «для своих земляков».