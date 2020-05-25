Арбитражный суд Псковской области формирует список кандидатур арбитражных заседателей

В целях формирования списков арбитражных заседателей, Арбитражный суд Псковской области предлагает торгово-промышленным палатам, ассоциациям и объединениям предпринимателей, иным общественным и профессиональным объединениям представить предложения о кандидатурах арбитражных заседателей.
За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров и государственной службы в рабочие дни с 9.00 до 17.45, перерыв с 13.00 до 13.45 по телефонам (8112) 72-33-79, (8112) 79-08-64, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.