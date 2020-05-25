Олег Брячак высказался за то, чтобы разрешить работу детских лагерей, несмотря на коронавирус

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак высказался за то, чтобы разрешить работу детских загородных лагерей, несмотря на коронавирус.
«Я сторонник детского загородного отдыха в лагерях. Если мы тех, кто едет в лагерь, проверим на наличие коронавируса и если этот лагерь будет изолирован от доступа тех, кто может занести эту заразу, однозначно лагеря надо разрешать», - считает парламентарий. Лагеря, полагает он, «сильно разгрузят родителей и не дадут морально разложиться нашим детям».
«Наоборот, это сильно поможет. Они подышат воздухом, побегают, попрыгают в лесу, на озере. Мое мнение - лагеря нужно разрешать», - подчеркнул Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.