Общество

В псковском Арбитражном суде ознакомиться с материалами дела можно онлайн

С целью повышения доступности и открытости правосудия в Арбитражном суде Псковской области с 25 мая реализована возможность ознакомления сторон с материалами дела в электронной форме.

При необходимости ознакомления с аудиопротоколами судебных заседаний и другими документами в электронном виде по судебным делам, находящимся на рассмотрении в Арбитражном суде Псковской области, лицами, участвующими в деле, подается ходатайство об ознакомлении с материалами дела через электронный сервис «Мой арбитр», сообщается на сайте суда.

Перед началом работы в сервисе «Мой арбитр» рекомендуем ознакомиться с порядком подачи документов в электронном виде и с ответами на часто возникающие вопросы.

Для онлайн-ознакомления в электронном виде могут быть предоставлены:

документы, поступившие в материалы судебного дела через сервис «Мой арбитр»;

аудиозаписи судебного заседания (аудиопротоколы);

судебные акты, протоколы судебных заседаний в письменном виде;

материалы судебных дел.

Для онлайн-ознакомления в электронном виде не предоставляются материалы (документы) судебных дел:

находящихся в архиве суда;

рассмотренных в закрытом судебном заседании;

обособленные споры по делам о несостоятельности (банкротстве);

не находящихся в суде (например, направленных в суд вышестоящей инстанции);

при отсутствии технической возможности их сканирования.

Кроме того, не предоставляются для онлайн-ознакомления в электронном виде имеющиеся в деле материальные носители информации (диск, флеш-накопитель), содержащие видеозаписи, фотографии и т.п.

Судья согласовывает ходатайство и подтверждает возможность ознакомления в системе «Мой арбитр» в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После подтверждения доступ заявителю для онлайн-ознакомления в электронном виде предоставляется на 24 часа. Лицам, участвующим в деле, следует учитывать, что в случае согласования заявления в пятницу, доступ также предоставляется на 24 часа с момента согласования.

После рассмотрения ходатайства и подтверждения результата рассмотрения в системе «Мой арбитр», заявителю направляется уведомление о результатах согласования предоставления ограниченного доступа (отклонено или разрешено). В уведомлении содержится код доступа и срок действия кода – 24 часа. Для получения уведомления должен быть активирован адрес электронной почты, указанный в личном кабинете сервиса «Мой арбитр».

Для доступа к материалам дела и аудиопротоколам судебных заседаний необходимо ввести код доступа в карточке дела в информационной системе «Картотека арбитражных дел». Если код вводился ранее, и в карточке дела отображается «Код указан», то доступ предоставляется автоматически.

В Личном кабинете сервиса «Мой арбитр» в разделе «Материалы по делам» отображаются дела, по которым предоставляется ограниченный доступ к материалам дела и аудиопротоколам судебных заседаний, срок действия кода доступа. Доступен поиск по номеру дела.