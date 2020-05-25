Общество

Сотрудники отдела режима и надзора псковского УФСИН провели сборы с сотрудниками подведомственных учреждений

В режиме видеоконференции в УФСИН России по Псковской области прошли методические сборы с сотрудниками отделов безопасности, режима и надзора. В начале сборов начальник отдела режима и надзора управления Роман Панибратов проверил наличие личного состава, прибывшего на учебно-методические сборы, и довел до сотрудников план проведения сборов.

В ходе учебно-методических сборов выступили помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Максим Галактионов, начальник дежурной службы Антон Никулин, старший инспектор по особым поручениям группы организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах уголовно – исполнительной системы Михаил Авдеев. В процессе выступления они обозначили проблемные вопросы в деятельности сотрудников отделов безопасности, режима и надзора и пути их решения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Кроме того, сотрудники аппарата управления на учебно-методических сборах довели актуальную информацию до участников мероприятия, в части организации режима и обеспечении надзора.

Начальник отдела режима и надзора УФСИН Роман Панибратов обратил особое внимание на служебную подготовку сотрудников службы безопасности, законность применения физической силы и специальных средств в отношении подозреваемых, обвиняемых, осужденных, составление соответствующих документов по результатам применения, первоначальные действия при возникновении чрезвычайных происшествий.

В завершении видео-встречи Роман Панибратов подвел итоги учебно-методических сборов и поставил задачи на третий квартал 2020 года.