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Последние уроки онлайн и поздравления с экрана - псковские выпускники о прощании со школой

Сегодня по всей России звенит последний звонок. Пожалуй, впервые из-за принятых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом самым популярным способом поздравления стали социальные сети, а местом для вечеринок - Zoom и WhatsApp. Как выпускники прощаются со школой в Псковской области, что думают о последних месяцах учебы и предстоящей сдаче ЕГЭ, они рассказали на онлайн-конференции с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой.

Представительница Опочецкого района Анастасия Семенова заявила, что еще с прошлого лета готовится к сдаче ЕГЭ онлайн, поэтому дистанционное обучение ее совсем не напугало.

«Подготовка к ЕГЭ - это напряженная тема для всех выпускников, сейчас стали известны даты, стало немного легче. Я готовлюсь очень усердно, каждый день расписан буквально по минутам. Моей опорой стали онлайн-курсы в университете, куда я собираюсь поступать. К сожалению, обстановка не позволила полноценно готовиться к ЕГЭ в школе, не все были готовы к дистанционному обучению», - рассказала выпускница.

По ее мнению, дистанционное обучение дает ученикам более широкий спектр возможностей. «Мне кажется, что для нашего поколения, где информационные технологии стоят на первом месте, дистанционное обучение должно быть преимущественным. Мы можем находиться у себя дома, а заниматься с преподавателями из Санкт-Петербурга и Москвы, не нужно тратить время на передвижение. Сейчас каждая минута дорога. Лично я вижу в такой подготовке только плюсы», - отметила Анастасия Семенова.

Ученик школы №11 города Пскова предпочел не говорить сегодня об экзаменах, а лишь с сожалением заметил, что в условиях пандемии они не могут провести праздник с любимыми учителями. Его поддержала и Алина Платоненко из Бежаниц, отметив, что последний учебный год пролетел незаметно и только сейчас она начала по-настоящему осознавать, как сложно будет прощаться с одноклассниками.

А вот Вера Иванова из Идрицы заявила, что сейчас она больше переживает по поводу экзаменов. «Волнение, конечно, есть, но учителя продолжают нас готовить и поддерживать. У меня есть совет для всех выпускников: чтобы справиться с волнением нужно чередовать занятия с отдыхом и не отказывать себе в занятиях творчеством», - поделилась выпускница.

Выпускник из Куньи рассказал, что переход к дистанционному обучению стал для него большим стрессом. «Подготовка к экзаменам занимала очень много времени. Из-за волнения случались срывы, но мы должны держаться. Если иметь стремление поступить в вуз своей мечты, нам нужно все это вытерпеть, теперь мы знаем, что жизнь непредсказуема, и нужно готовиться ко всему. Пандемия показала нам, что люди способны резко сменить вид деятельности, мы готовы быстро подстроиться. Поскорее бы все это закончилось», - высказался ученик 11 класса.

«Для меня ближе и понятнее общение с человеком. Онлайн-обучение - это хорошо, но только, как дополнительная возможность, общение с человеком дает намного больше. Тем более не все оказались готовы к введению дистанционного обучения - не все учителя быстро освоили площадки, не у всех ребят были необходимые возможности. Мне кажется, что нужно технически оснащать школы и ребят», - считает учащийся Александр из Новосокольников.

Вспомнили выпускники и о роли учителей, на конференции в их адрес прозвучало много слов благодарности. Ученица Печорской гимназии поблагодарила педагогов и рассказала, что на протяжении последних месяцев они оказывали большую поддержку, постоянно были на связи. «Учителя настраивали нас, призывали не сдаваться, они все понятно и доступно объясняли. Наши учителя - большие молодцы. Но все же, я считаю, что лучше обычная школа и обычный формат», - заявила выпускница.

В свою очередь локнянский выпускник Николай рассказал, что его учителя очень помогли с выбором будущей профессии и пробудили в нем жажду знаний. «Наши учителя, несмотря на все трудности, нам очень помогли, это люди, которые нас любят и всегда будут за нас переживать. Сейчас в полной мере я ощутил привязанность к учителям и нехватку живого общения с ними. Учителя оказывают большое влияние на ученика, они способны разбудить в душе ученика искру и жажду знаний», - сказал молодой человек.

Видеотрансляцию виртуального последнего звонка могли посмотреть все выпускники Псковской области. В социальных сетях некоторые из одиннадцатиклассников делились фотографиями, на которых они хоть и одни дома, но все же в традиционной форме.

Фото из Instagram одной из выпускниц

Учителя тоже активно используют Instagram, чтобы поздравить выпускников. Сотрудники лицея №4 опубликовали целый ряд видеообращений, в том числе, от заместителя директора во воспитательной работе Ольги Ивановой.

«Поздравляем выпускников с окончанием школы. Желаем найти во взрослой жизни источник оптимизма и красивых идей, реку удачи и успеха, а также море уважения и любви. И пусть никакие преграды не мешают вашим самым дерзким начинаниям», - пожелала одиннадцатиклассникам администрация лицея.

Классный руководитель одного из выпускных классов в Погранично-таможенно-правовом лицее Мария Анахина выложила в социальные сети фотографии с пожеланиями для выпускников. «7 долгих лет в этом кабинете шумела детвора. Мы были вместе. Но теперь они отправляются во взрослую жизнь! В добрый путь!» - напутствовала она.

Классный руководитель также выразила сожаление насчет отмены традиционных мероприятий в честь последнего звонка и выпускного. «До слез обидно! Событие из тех, что в памяти на всю жизнь! Готовим онлайн!» - написала Мария Анахина.

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Однако выпускникам пока рано расстраиваться, ведь администрация Псковской области обещает провести все традиционные праздничные мероприятия в сентябре, как только эпидемиологическая обстановка в регионе наладится.

Ксения Кулакова