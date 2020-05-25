Общество

Тестировать школьников на COVID-19 перед ЕГЭ нерационально, считает Роспотребнадзор

Тестировать школьников на коронавирус перед проведением ЕГЭ нерационально. Об этом заявила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В комментарии «Российской газете» она пояснила, что тестирование — это сложная процедура, не дающая мгновенного результата.

Проверять школьников перед ЕГЭ будут на клинические симптомы заболевания. Также им будут измерять температуру бесконтактным термометром.

Татьяна Руженцова отметила, что если при проведении ЕГЭ есть риск заболевания, то школьники, как и организаторы экзамена, должны носить маски и перчатки. Но если риск заразиться будет близок к нулю, то ношение масок и перчаток для школьников не будет обязательным.