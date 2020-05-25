Общество

Безопасность имущества и жизни: комплекс услуг охранных организаций

Чувство спокойствия за себя и своих близких, свой дом или офис, свой бизнес и имущество, сотрудников и клиентов – это важное условие комфортной, лишенной стрессов жизни. Несмотря на то, что всесторонняя забота о личной безопасности, в той или иной мере, ложится ответственностью на каждого из нас, в некоторых случаях охрану нужно делегировать профессионалам. Этими профессионалами, как правило, выступают специализированные организации – ЧОП.

Какие услуги предлагают охранные организации

Все зависит от специализации, материальной базы, опыта и штата поставщика услуг. Заслуживающие уважения компании, проработавшие на рынке более 10 лет, обычно предлагают несколько видов охраны:

Физическое присутствие охраны

Пост охраны уместен не только в банке или ювелирном бутике, но и круглосуточном магазине, супермаркете, ломбарде, офисе, любой организации, которая заботится о сохранности имущества, клиентов, персонала. Физическое присутствие охранника подразумевает личный контроль над ситуацией и оперативное предотвращение внештатных форс-мажоров. По этой ссылке можно узнать об охране объектов больше, в том числе о вооруженной охране, охране офисов и бизнес-центров.

Удаленная охрана

Не менее популярной услугой среди физических и юридических лиц является пультовая охрана – монтаж тревожных кнопок, после активации которых на объект выезжает группа быстрого реагирования.

Технические средства охраны

Охрана объектов – это комплексное мероприятие. Услуги профессионалов охранников или ГБР дополняет монтаж современных систем, контролирующих доступ на территорию, в офис, дом, систем, которые охраняют периметр, ведут видеонаблюдение, обеспечивают контроль с помощью различных датчиков. В эту же категорию услуг можно отнести противопожарные или СОУЭ, системы оповещения и управления в случае эвакуации. Этот сегмент услуг активно развивается – сегодня ЧОП, к примеру, обеспечивают охрану объектов от дронов.

Выбор поставщика охранных услуг

Есть несколько важных критериев выбора поставщика охранных услуг, которые станут своеобразным гарантом, что ваша безопасность и имущество находятся под защитой.

Во-первых, у выбранной ЧОП должны быть необходимые лицензии и разрешения – от разрешений для ношения оружия до лицензии ФСБ, если речь идет об охране особых объектов.

Во-вторых, у ЧОП должна быть соответствующая материальная база и штат специалистов для обеспечения безопасности переданных им объектов – от резерва укомплектованных всем необходимым охранников до быстрых автомобилей.

В-третьих, ЧОП должна быть современной, так как требования к охране объектов меняются каждый день. Подключаются автоматизированные системы, IT продукты, биометрические технологии.

Одной из компаний, соответствующей требованиям, и которая работает на рынке охранных услуг более 25 лет, в том числе с иностранными клиентами, является ГК «ЛЕГИС». ГК ЛЕГИС обеспечит безопасность офиса, а также других объектов – от частных домов до учреждений, работающих с государственной тайной.