Общество

Вторая волна ЕГЭ начнется с 3 августа

Вторая волна Единого государственного экзамена в России начнется с 3 августа. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.



«Также мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна, для желающих. Приняли решение, что экзамены пройдут 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа», - сказал он.



Во второй волне участвуют выпускники, которые не смогли сдать экзамены в основной период. Причиной могут быть болезнь, семейные обстоятельства и получение неудовлетворительного результата по одному обязательному экзамену. Во второй волне также участвуют выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования в текущем году, а также выпускники прошлых лет и ученики, которые получили среднее образование за рубежом.



Основной этап проведения ЕГЭ изначально должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.Глава Минпросвещения объявил, что основная волна ЕГЭ начнется 3 июля. Первые экзамены состоятся по литературе, информатике и географии. Министр отметил, что 29 июня начнутся пробные экзамены, которые помогут исключить сбои в системе, а также обеспечить безопасность выпускников.