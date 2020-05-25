Общество

185 лет со дня образования псковской статистики исполняется сегодня

Сегодня, 26 мая, исполняется 185 лет со дня образования Псковского губернского статистического комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, история российской статистики насчитывает уже более 200 лет. Однако повсеместно образовываться губернские статистические комитеты стали только с 1835 года. В этом же году, 14 мая по старому стилю (26 мая - по новому), состоялось открытие Псковского губернского статистического комитета.

Псковская статистика прошла длинный путь становления и развития, сменилось не одно поколение статистиков, каждое из которых вписывало свои страницы в «историю в цифрах». Традиции псковских статистиков остаются неизменными - высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Работа статистиков - это не просто сбор цифр. За ним стоит кропотливый труд каждого специалиста. Настоящий специалист-статистик способен не только исполнять инструкции и проводить математические вычисления, но и уметь грамотно анализировать получаемую информацию. Для этого необходимы широкие знания не только в области статистики, но и экономики в целом.

Ежегодно специалисты Псковстата выполняют около 1400 статистических работ, обрабатывают около 50 млн данных, выпускают более полутысячи различных информационно-статистических материалов.

Нынешнее поколение статистиков чтит и помнит свою историю. Уже 15 лет в Псковстате существует ведомственный музей статистики. В нем собрано немало интересных экспонатов — от рукописных статистических отчетов и первых электронных вычислительных машин до атрибутов формы и принадлежностей переписчиков, принимавших участие в последних Всероссийских переписях. Абсолютно любой пользователь Интернет-сети может в удобное для него время на сайте Псковстата ознакомиться с видео- и фотоматериалами, открывающими вехи становления и развития псковской статистики.

«Весь коллектив Псковстата поздравляем с юбилейной датой, желаем крепкого здоровья, стабильности и благополучия, успехов в мире цифр», - отметили в организации.