Общество

ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля

Рособрнадзор опубликовал новый проект расписания ЕГЭ с учетом того, что 29 и 30 июня пройдут тренировочные ЕГЭ для организаторов.

Как сообщает «Интерфакс», 3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня - 6 и 7 июля. 10 июля будет проведена профильная математика, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам.

Ранее в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что основная волна ЕГЭ начнется с «пробных экзаменов» - они пройдут 29 и 30 июня. Позже в пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что пробные ЕГЭ пройдут без школьников - они нужны организаторам, чтобы «еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».