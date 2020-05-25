Общество

Редкое природное явление можно было увидеть сегодня в Псковской области

Редкое природное явление наблюдали сегодня, 25 мая, жители Пскова. Об этом один из них сообщил в группе «Инцидент Псков» «ВКонтакте».

«Сегодня в 30 км от Пскова наблюдали достаточно редкое природное явление — гало», - сообщил пскович, заметив, что телефон не передает всей красоты.

Зрелище псковичи застали, находясь в деревне Заборовка Псковского района.

Напомним, гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Обычно гало появляется вокруг Солнца или Луны.