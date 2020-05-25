Общество

Фракция «Единой России» в гордуме Пскова решила поддержать годовой отчет Александра Братчикова

Сегодня, 25 мая, прошло заседание фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе. Темой для обсуждения стал будущий отчет работы за 2019 год главы администрации Пскова Александра Братчикова, с которым он выступит на майской сессии.

В течение часа глава администрации отвечал на вопросы депутатов фракции «Единая Россия», которые единогласно решили одобрить на сессии работу главы администрации, проведенную за последний год в Пскове.

На этой неделе пройдут подобные встречи с представителями всех фракций Псковской городской Думы: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко».

Проведение сессии запланировано на 29 мая.