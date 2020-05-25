Общество

Роспотребнадзор предлагает запретить в электричках торговлю и «выступления» музыкантов

В электричках могут запретить торговлю в разнос и «выступления» музыкантов. Таковы рекомендации Роспотребнадзора по работе железной дороги в условиях коронавируса, передает «Росбалт».

Запрет на торговлю и музыку в электричках продлится в течение всего режима выхода из «коронавирусных» ограничений. Затем торговля может быть возобновлена. Также Роспотребнадзор советует не пускать в электрички пассажиров в грязной одежде и не соблюдающих правила гигиены. Электрички рекомендовано обрабатывать антисептиками, уделяя особое внимание ручкам, сиденьям и окнам вагонов.

Что касается поездов дальнего следования, то всем пассажирам будут дважды в сутки измерять температуру. Вагоны рекомендовано убирать не реже двух раз в сутки, туалеты — четыре раза, причем не только пол, но и стены на высоту до полутора метров. Если у кого-либо из пассажиров появятся симптомы ОРВИ, то уборку вагона нужно будет проводить в два раза чаще. Измерять температуру должны будут себе и поездные бригады.

Вагонам-ресторанам рекомендовано минимизировать приготовление еды на месте и изъять из продажи алкоголь, если торговля осуществляется только навынос. Перед трапезой пассажирам должны предлагать антисептики для обработки рук.

Если на поезде едет организованная группа детей, им будут измерять температуру перед посадкой в поезд и дважды в день в пути. Ходить из вагона в вагон детям запретят. Если у ребенка поднимется температура, его изолируют в отдельном купе или на отдельном месте, после чего надо будет вызвать «скорую» на ближайшую станцию остановки. При резком ухудшении самочувствия ребенка поезд должен остановиться на ближайшей станции вне графика и дождаться «скорой», врачи которой примут решение о госпитализации или дальнейшей поездке ребенка.