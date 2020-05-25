Общество

Обновить детскую площадку просят жители островской деревни Городище

Обновить детскую площадку просят жители островской деревни Городище. Эта просьба опубликована в группе «OSTROV - City NEOфициальный» ВКонтакте.

«В деревне Городище детская площадка находится в ненадлежащем состоянии: некоторые конструкции сломаны, многие конструкции уже значительно устарели. Это создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью наших детей», - констатировали местные жители. Они просят организовать демонтаж и вывоз старых и разрушенных конструкций, а также установить новые детские комплексы для игр на свежем воздухе.



«Для детей младшего дошкольного возраста просим установить песочницы и завезти в них чистый песок. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста установить качественные безопасные качели, хорошие, устойчивые и безопасные горки, лесенки. Для родителей — скамейки», - просит родительская общественность деревни.