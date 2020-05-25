Общество

Олег Брячак: Чиновников в России мало наказывают

Чиновников в России мало наказывают. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя эффективность мер поддержки россиян в условиях действия ограничений по коронавирусу.

«Опять же, это вопрос работы чиновников. Президент дает возможность получить деньги населению, а чиновники к этому не готовы. Сервер у них, видите ли, рухнул. У них там постоянно что-то рушится. Поэтому с чиновниками надо поступать пожестче, просто менять их», - считает гость студии.

«У нас мало чиновников наказывают, а если и наказывают, то, как правило, неугодных. Поймали на взятке — посадили. А вот если какие-то критерии ввести, например, исполнение указов президента. Не выполнил — все, уходи. Мне кажется, тогда они по-другому работали бы», - полагает Олег Брячак. Он отметил, что «помимо поддержки населения и предоставления социальных выплат надо добавить жесткости, контроля и карательных мер для исполнителей президентских указов».