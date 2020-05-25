Общество

УФАС возбудило дело о завышении цен на продукты в себежской колонии

По жалобе заключенного, отбывающего срок в колонии-поселении в Идрице (Себежский район), возбуждено дело в отношении ФГУП «Промсервис», осуществляющего торговлю на территории исправительного учреждения. Об этом сообщает телеграм-канал Псковского УФАС.

«Промсервис» является подведомственным учреждением ФСИН России и поставляет товары в колонии на основании договоров комиссии, в соответствии с которыми ФГУП ежемесячно получал 10% вознаграждения от суммы реализованного товара.

«А это является нарушением закона о торговле, - заметили в УФАС. - Мы считаем, что предприятия торговли не должны злоупотреблять своим преимущественным правом в отношении граждан, находящихся в ограниченных условиях существования. У них нет возможности выбрать магазин, где пониже цена или шире ассортимент. Посреднические договоры предполагают завышенные цены, потому что каждый участник хочет что-то заработать, а в отношении людей, у которых нет выбора, соблазн особенно велик».

В антимонопольной службе добавили, что подобные нарушения возникают в разных регионах неоднократно, материалы этого дела переданы центральному аппарату ФАС для рассмотрения. По результатам проверки возбуждено дело по признакам нарушения закона о торговле.