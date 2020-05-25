Общество

Сумму «страховки от кризиса» назвали россияне

Размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей оценили россияне. В среднем по стране сумма составляет 350 тыс. рублей, следуют из опроса Сбербанка, проведенного в 37 городах РФ с населением больше 500 тыс. человек.

Так, 41% опрошенных (чаще всего люди со средними и невысокими доходами) заявили, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки безопасности».

В среднем по России размер резерва оценивается в 350 тыс. рублей, но суммы сильно различаются в зависимости от места проживания. Оказалось, самая большая «подушка безопасности» необходима жителям Санкт-Петербурга — 582 тыс., на втором месте жители Москвы с потребностями в 521,5 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Пензы (294,8 тыс. рублей), Саратова (286,8 тыс. рублей) и Махачкалы (240,1 тыс. рублей).

Кроме того, эксперты отметили разные потребности в резерве у мужчин и женщин. Первым, чтобы комфортно себя чувствовать в случае кризиса или потери работы, необходимо 418,5 тыс. рублей, а вторым — 277 тыс.

Эксперты считают, что большинство респондентов говорили скорее о желанном резерве без учета своих возможностей к его формированию. Это подтверждают и данные Росстата о том, что сбережения граждан в первом квартале сократились более чем на полтриллиона рублей, пишет газета «Известия».