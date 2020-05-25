Общество

Число заразившихся COVID-19 в Псковской области выросло до 627 человек

Еще 21 подтвержденный случай коронавируса выявлен в Псковской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. По состоянию на утро 26 мая в регионе зарегистрировано 627 случаев коронавирусной инфекции (днем раньше - 606). Выздоровел 251 человек (за сутки число выздоровевших выросло на 21), умерло 10. Проведено 20253 исследования.