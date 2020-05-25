Общество

Псков продолжает лидировать по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в городе Пскове зарегистрировано 6 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших, на сегодняшний день их 209.

На втором месте по количеству выявленных случаев заболеваний COVID-19 - Островский район - 73, за сутки добавился один новый случай заболевания. На третьем месте - город Великие Луки - 68 (прирост составил 4 человек). На четвертом месте - Псковский район - 61 (вчера - 56). На пятом - Невельский район - 42 (число заболевших за сутки не выросло).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по другим районам:

Новосокольнический район - 25 (25)

Гдовский район - 25 (25)

Порховский район - 21 (20)

Опочецкий район - 14 (14)

Великолукский район - 11 (10)

Струго-Красненский район - 10 (10)

Дедовичский район - 10 (10)

Себежский район - 8 (8)

Плюсский район - 7 (5)

Печорский район - 6 (6)

Палкинский район - 6 (6)

Пустошкинский район - 6 (6)

Новоржевский район - 5 (5)

Дновский район - 4 (4)

Красногородский район - 3 (3)

Пыталовский район 3 (3)

Пушкиногорский район - 3 (3)

Бежаницкий район - 2 (2)

Куньинский район - 2 (2)

Усвятский район - 1 (1)

На данный момент проведено 20253 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Всего в регионе 627 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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