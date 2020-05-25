Псков продолжает лидировать по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в городе Пскове зарегистрировано 6 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших, на сегодняшний день их 209.
На втором месте по количеству выявленных случаев заболеваний COVID-19 - Островский район - 73, за сутки добавился один новый случай заболевания. На третьем месте - город Великие Луки - 68 (прирост составил 4 человек). На четвертом месте - Псковский район - 61 (вчера - 56). На пятом - Невельский район - 42 (число заболевших за сутки не выросло).
На данный момент проведено 20253 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Всего в регионе 627 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Выздоровел - 251 человек, умерло - 10.