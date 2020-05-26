Депутат предложил перенести очное проведение выпускных

Депутат Госдумы Максим Зайцев предложил российским школам провести очные выпускные вечера, но перенести их на более поздние сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову. «Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - говорится в письме депутата.
Кроме того, он рассказал о поступающих от школьников просьбах пересмотреть решение о проведении выпускных в очной форме. В связи с этим Зайцев просит министра рассмотреть возможность дать регионам рекомендации о проведении школьных выпускных по мере нормализации обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.