Общество

Депутат предложил перенести очное проведение выпускных

Депутат Госдумы Максим Зайцев предложил российским школам провести очные выпускные вечера, но перенести их на более поздние сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову. «Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - говорится в письме депутата.

Кроме того, он рассказал о поступающих от школьников просьбах пересмотреть решение о проведении выпускных в очной форме. В связи с этим Зайцев просит министра рассмотреть возможность дать регионам рекомендации о проведении школьных выпускных по мере нормализации обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.