Общество

Правительство России одобрило идею о создании агротуризма

Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на поправки о создании в России нового вида туризма - сельского.

Авторы документа - депутаты Госдумы, первые заместители председателя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и Андрей Исаев. Они предложили ввести в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» термин «сельский туризм (агротуризм)» и его определение. Парламентарии считают, что это может дать новый стимул «социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом».

Кабмин предложил депутатам прописать в законопроекте особенности регулирования нового вида туризма и уточнить его определение. Под сельским туризмом чиновники предлагают понимать «посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг».

«Правительство поддерживает законопроект (690944-7) при условии его доработки с учетом указанных замечаний», - говорится в отзыве.