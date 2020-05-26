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Общество

Псковских выпускников не заберут в армию в весенний призыв-2020

26.05.2020 09:37|ПсковКомментариев: 0

Псковских 11-классников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, не будут призывать на военную службу весной 2020 года, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Ранее издание опубликовало письмо возмущенного псковича, который спрашивал, зачем военкомат вызывает 11-классников, вручает направление на медицинскую комиссию и повестку на 29 июня. «Зачем трижды подвергать людей риску, если в любом случае будет дана отсрочка?» - писал он.

В комментарии, который поступил в редакцию «МК в Пскове», ответов на эти вопросы нет, но указано, что «школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, привлекаемые на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения».

В пресс-службе Западного военного округа напомнили, что в Псковской области этими весной-летом призовут около 800 граждан. Перед отправкой в войска все призывники будут протестированы на наличие новой коронавирусной инфекцией. Всем посетителям военкомата будут измерять температуру и создавать условия для соцдистанции. Помещения военкомата обещают регулярно дезинфицировать. 

«В военкоматы поставлено более 61 тыс. масок, более 1,7 тыс. тестов, дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проводится специальная обработка отделов военкоматов и сборного пункта», - уточняется в комментарии.

Теги: #минобороны #призыв #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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