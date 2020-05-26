Общество

Безработный предпенсионер может выйти на пенсию досрочно - псковский ПФР

Органы службы занятости могут ходатайствовать в Пенсионный фонд РФ о назначении досрочной пенсии гражданам предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращения или ликвидации предприятий.

С начала года в Псковской области по данному основанию назначено 36 досрочных пенсий, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ПФР.

Досрочная пенсия безработным назначается не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений законодательства по увеличению пенсионного возраста) на период до наступления пенсионного возраста или трудоустройства безработного гражданина.

Основанием для рассмотрения вопроса о назначении досрочной пенсии безработным гражданам является предложение органов службы занятости при соблюдении следующих условий:

- увольнение в связи с сокращением штата работников или ликвидацией организации;

- наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно

- количество пенсионных коэффициентов в 2020 году не менее 18,6.