Общество

30-летняя великолучанка умерла в Петербурге, не дождавшись приезда скорой

30-летняя великолучанка Мария Симонова умерла в Санкт-Петербурге, не дождавшись приезда скорой помощи. Как сообщает «Фонтанка», в северной столице из-за перегруженности системы здравоохранения пациентами с коронавирусом начали умирать люди с другими диагнозами.

О своем разговоре с диспетчером скорой помощи Мария Симонова успела рассказать подруге в голосовых сообщениях. Как следует из аудиозаписей, диспетчер сообщила: «На данный момент вариантов нет, потому что даже везти вас некуда, все больницы переполнены». Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет, а в поликлинике, куда перенаправляли звонки девушки с Городской станции скорой помощи, работает врачебная комиссия. Мать Марии Симоновой намерена добиться возбуждения уголовного дела по факту смерти дочери.

30-летняя Мария Симонова почувствовала себя плохо 15 апреля. Сильные боли в области почек и нарушение дыхания: одышка, тошнота и головокружение - такие симптомы Мария описала по телефону родителям, которые живут в городе Великие Луки в Псковской области.

Поначалу девушка решила, что нужно просто отлежаться, но на следующий день ей стало хуже. Сил, чтобы самостоятельно добраться до поликлиники или больницы, уже не было, и Мария Симонова позвонила в скорую.

«Понимаете, она у нас врач. И она была уверенной в себе девочкой, говорила, чтобы мы не беспокоились лишний раз о ее здоровье, - рассказала Ольга Симонова «Фонтанке». - 15 апреля мы с ней созвонились. Она пожаловалась на самочувствие: живот болит. Но я услышала у нее одышку. Она разговаривает и пыхтит. Я спрашиваю: "Ты чего пыхтишь?" - "Больно мне, вот и пыхчу". Я сказала: "Вызывай скорую". Она пообещала вызвать».

17 апреля Мария весь день не брала трубку., а потом звонки и вовсе перестали проходить - у телефона сел аккумулятор. 18 апреля утром мать девушки нашла номер подруги, у которой она обычно бывает, и услышала: «Я вам ничего хорошего не могу сказать. Мы стоим у квартиры Маши. Она не открывает». Оказалось, что Мария рассказывала друзьям, что у нее болят почки и что она пила обезболивающие. Ни матери, ни отцу она об этом не говорила.

Явных проблем с почками у нее никогда не было.

Ключей от ее квартиры у родителей не было, поэтому пришлось вызывать полицию, которая по прибытии на место сообщила, чо не имеет права вскрывать дверь. В итоге дверь вскрыли сотрудники МЧС, но было уже поздно. Девушку нашли на полу без признаков жизни. Экспертиза назвала причинами смерти застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит.

Последний звонок девушки в скорую был в 15.53.

27 апреля Ольга Симонова подала заявление в Следственный комитет по Петербургу и написала все, что ей было известно со слов дочери, в том числе о том, что скорая не смогла направить к девушке бригаду, потому что больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией. По словам матери, Мария звонила в скорую повторно, в ночь с 16 на 17 апреля, но ей сказали, что «помощь оказать невозможно в связи с отсутствием мест в больницах города».

По данным Городской станции скорой помощи, с 15 по 18 апреля было зарегистрировано 4 обращения на квартиру Марии Симоновой. 16 апреля вечером Мария звонила своей подруге и оставила три сообщения на голосовую почту, в которых говорила про свое самочувствие.

Ольга Симонова также написала обращения в прокуратуру, так как считает, что в действиях сотрудников скорой помощи, принимавших звонки от Марии Симоновой, возможно наличие состава преступления по статье 124, часть 2, УК РФ - неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности смерть больного. Кроме того, женщина направила заявление в администрацию президента, оно было перенаправлено в МВД РФ и дошло до комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Комитет, в свою очередь, направил письмо с перечнем дат и времени вызовов скорой на квартиру Марии Симоновой в администрацию Калининского района.

«Я хочу добиться возбуждения уголовного дела, чтобы виновные понесли наказание и чтобы такое больше не повторялось», - сказала Ольга Симонова «Фонтанке».

Мария Симонова за две недели до смерти отметила свой тридцатый день рождения переездом в новую квартиру. Сменила профессию стоматолога на специальность менеджера и устроилась на испытательный срок в торговую фирму, где ей очень нравились обязанности и коллектив. С 1 апреля Мария, как и многие петербуржцы, перешла на удаленку в связи с распоряжением президента о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Она была единственным ребенком в семье.