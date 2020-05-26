Общество

Жителям себежской деревни Шуты ограничили выезд за пределы населенного пункта из-за выявленных больных коронавирусом

В себежскую деревню Шуты, где были выявлены жители с признаками коронавирусной инфекции, будут доставлять необходимые продукты питания и быта, чтобы жители поселка не выезжали за его пределы для посещения объектов торговли.

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Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Себежского района, сообщается в группе администрации района ВКонтакте.

Кроме того, всем местным жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции. В ходе заседания отмечалось, что будут проведены дезинфекционные мероприятия на территориях всех населенных пунктов, где возможно скопление людей: рынки, территории у объектов торговли.

Местными властями и профильными ведомствами будет проводиться работа по выявлению лиц, прибывших в Себежский район из-за пределов Псковской области.

А администрации района отметили, что деятельность дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях будет организована в строгом соответствии с требованиями мер санитарной и противоэпидемической безопасности.