Общество

Найти и обезвредить

Уже давно отгремели залпы орудий - 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее не затихает до сих пор. Всюду, где проходили боевые действия, время от времени жители Псковской области обнаруживают неразорвавшиеся гранаты, мины, артснаряды и даже авиационные бомбы. О работе с опасными находками и о смертельной угрозе рассказал Псковской Ленте Новостей главный специалист (по разминированию) аварийно-спасательной службы Псковской области Николай Елагин.

За прошлый год в регионе был обнаружен 771 взрывоопасный предмет, среди них - 36 авиационных бомб. «В этом году была одна авиационная бомба. Авиационные бомбы мы только идентифицируем и передаем на охрану полиции, а Невский спасательный центр имеет право с ними работать и уничтожать. С остальными находками работаем сами, определяем, какой взрывоопасный предмет, какая у него степень опасности, подлежит ли он транспортировке или уничтожению на месте, вызываем военных», - рассказал собеседник.

С начала 2020-го псковские саперы уже обезвредили 153 взрывоопасных предмета, несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Тогда было обнаружено большое количество боеприпасов в одном месте, в Великих Луках, что дало увеличение по сравнению с 2018 годом практически в 1,5 раза. В целом, потихоньку становится меньше», - уточнил Николай Елагин.

Великолукская группа разминирования с начала года обезвредила 83 взрывоопасных предмета, еще 70 - их псковские коллеги. Самые распространенные находки - это артиллерийские снаряды и минометные мины, реже встречаются авиационные бомбы и мины, похожие на осколочные противопехотные гранаты.

Достаточно часто псковичи находят боеприпасы при обработке полей и огородов. «Постепенно земля их выталкивает. В лесополосе тоже находят, но меньше. Там больше всего работают черные копатели, которые, само собой, в полицию не сообщают, а потом уже грибники или те, кто идут за ягодами, находят снаряды и информируют об этом», - заметил специалист.

В основном саперам приходится выезжать в Островский, Псковский, Великолукский и Себежский районы, где велись активные боевые действия. Ни одного вызова в этом году не поступало из Усвятского района, по одной заявке принято из Дедовичского и Дновского районов.

В городах помощь специалистов требуется чаще. Взрывоопасные предметы находят на улицах, возле подъездов. «Кто-то просто выбрасывает. Поигрались, попытались тротил выплавить - не получилось, чего лежать, ну и выкинули на улицу, в кусты, чтобы не сразу бросалось в глаза», - объяснил Николай Елагин.

Случается, что снаряды и не только находят в жилых домах. «К примеру, в прошлом году в Великих Луках около 300 снарядов, гранат, минометных мин нашли в квартире местного жителя. Там было большое разнообразие взрывоопасных предметов. А ведь надо помнить, что всякий снаряд опасен. К любому снаряду лично я подхожу с небольшой боязнью, и каждый должен так. Это все-таки взрывоопасный предмет», - отметил сотрудник ведомства.

Наличие коррозии на смертоносных находках только повышает вероятность самоподрыва. Проржавевшие боевые части взрывателей могут сдетонировать в любой момент. Фактором, провоцирующим взрыв, может стать любое воздействие, включая даже незначительную вибрацию.

Спасатели предупреждают, что ржавчина на боевых снарядах - вовсе не гарантия безопасности находки. Напротив, одно неосторожное движение может запустить в действие смертоносный механизм, и нарушение элементарных правил безопасности приводит к несчастному случаю.

Поэтому напоминаем правила поведения при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный:

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета по телефонам 01, 02 или 112 (с мобильного телефона). При этом необходимо указать время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте;

- при производстве земляных работ прекратить всякую деятельность;

- не предпринимать никаких самостоятельных действий;

- ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет, не пользоваться вблизи него электрорадиоаппаратурой, не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все это может привести к взрыву;

- по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению людей к месту обнаружения подозрительного предмета и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается:

- закапывать боеприпасы в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к их разборке или распиливанию;

- бросать в костёр или разводить огонь вблизи подобного предмета.