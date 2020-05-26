Общество

В Псковской области на одну вакансию претендуют 11 начинающих специалистов

Лето – традиционное время поиска вариантов подработки у студентов. Аналитики hh.ru решили выяснить, на какие вакансии могут рассчитывать начинающие специалисты в Псковской области, какой уровень финансового вознаграждения им предлагают за работу, и каковы шансы найти вакантное место в регионе, учитывая непростые реалии бизнеса.

В профессиональной области «Начало карьеры, студенты» наблюдается одно из самых серьезных сокращений рынка вакансий в сравнении с другими сферами. Если в апреле прошлого года число предложений о работе для начинающих специалистов и студентов на hh.ru в Псковской области уменьшилось на четверть в сравнении с апрельским показателем 2018 года, то на текущий момент компании разместили еще на 41% меньше вариантов занятости для молодежи на рынке труда, чем годом ранее.

Сами соискатели тоже пока не проявляют большой активности в поиске работы: количество резюме от начинающих специалистов в апреле этого года сократилось на 14% к прошлому году.

Учитывая подобную динамику спроса и предложения, уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в Псковской области растет, начиная с января текущего года. В начале 2020 года на одно вакантное место в среднем претендовали 6-7 соискателей. В марте конкуренция усилилась, и на одну вакансию приходилось 9,2 резюме, а к апрелю она достигла показателя 11,1 резюме на одно предложение о работе. Нормой, комфортной как для кандидатов, так и для работодателей, на рынке труда считается уровень конкуренции, не превышающий 5-6 соискателей на одну активную вакансию.

Где искать работу начинающим специалистам и студентам сегодня? Больше всего вакансий в этой профессиональной области в апреле-мае 2020 года в Псковской области было создано для представителей сфер продаж (60%), консультирования (15%), финансов (12%) и административного персонала (10%). Работодатели ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами, операторов call-центров, ассистентов, консультантов, а также разнорабочих.

Причем средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов и студентов оказалась выше уровня зарплатных ожиданий соискателей – 22 500 рублей в вакансиях против 20 000 рублей в резюме.

Если говорить о рынке труда Псковской области в целом, то в 52% вакансий не было указано требований к наличию опыта работы у потенциальных кандидатов. Четверть предложений о работе уже с более серьезными требованиями к профессиональному стажу – от 1 года до 3 лет (29%). Еще 18% вариантов занятости было ориентировано на более опытных специалистов со стажем от 3 до 6 лет.

Вакансий без требований к опыту работы больше всего медицине и фармацевтике (58%), продажах (14%), для начинающих специалистов и представителей рабочего персонала (по 8%).