Общество

Великолукские и локнянские медики скорой помощи получили продуктовые наборы

В Великих Луках члены местного отделения партии «Единая Россия» в рамках акции «Спасибо врачам» передали на станцию скорой помощи продуктовые наборы к чаю.

Члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Корнев и Елена Даньшова привезли врачам и медперсоналу 112 наборов, в которые входят чай, кофе, конфеты, шоколад, печенье и сушки.

«В период пандемии коронавируса медикам буквально приходится жить на работе. Задача федеральной, региональной и городской власти — поддержать людей, которые стоят на страже нашего здоровья», - отметила Даньшова.

Вручая наборы, она поблагодарила бригады скорой помощи за их ежедневный труд и отметила, что они сейчас находятся на передовой, встречаясь лицом к лицу с невидимым врагом.

В Локне 16 продуктовых наборов к чаю вручил медикам скорой медицинской помощи поста «Локнянский» депутат регионального парламента Алексей Блинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«В это сложный период медицинские работники находятся в зоне риска, у вас есть свои семьи и дети, но вы, несмотря на напряженные условия труда, всегда в строю и готовы оказать помощь другим людям. Благодарю вас за верность выбранной профессии, готовность прийти на помощь. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья. Берегите себя!» - сказал Блинов.

Старший фельдшер поста «Локнянский» скорой помощи Наталья Петрова поблагодарила за подарки и отметила, что медицинский стаж у сотрудников скорой помощи превышает 20 лет, все профессионалы своего дела. «Будьте уверены, что мы делаем и будем делать все зависящее от нас в этой непростой обстановке», - подчеркнула она.