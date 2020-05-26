Общество

Александр Котов: На деловых, предприимчивых людях держится рыночная экономика и общественный прогресс

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил предпринимателей Псковской области с Днем российского предпринимательства.

«Предпринимательская активность является мощным двигателем экономического и социального развития территорий. На деловых, предприимчивых людях, готовых реализовывать смелые инициативы и брать на себя ответственность, держится рыночная экономика и общественный прогресс.

Сегодня бизнес-сообщество отмечает свой профессиональный праздник в трудных условиях. Заниматься предпринимательской деятельностью во все времена было непросто – открытие своего дела неизбежно сопряжено с коммерческими рисками, повышенными обязательствами и эмоциональной напряжённостью, но нынешний год стал особым испытанием для бизнеса и общества. Пандемия коронавируса сделала невозможной нормальную работу многих отраслей экономики – бизнес независимо от масштаба компаний переживает очень тяжёлые времена», - говорится в поздравительной речи.

Александр Котов отмечает, что в кризисный период предпринимателям нужна помощь. «На уровне государства и региона принимаются беспрецедентные решения по поддержке малого и среднего бизнеса, но даже такие меры не снимают всех проблем в пострадавших отраслях», - считает председатель областного Собрания.

Он заверил предпринимателей, что усилия областных властей направлены на поиск дополнительных возможностей и ресурсов для поддержки бизнеса и сохранения занятости населения.

«Уверен, что все вместе мы сможем преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить предпринимательскую активность и, став сильнее, вернуться к привычной жизни», - сказал Александр Котов.