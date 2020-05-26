Общество

В Великих Луках планируется высадить 190 тысяч цветов

В этом году на клумбы города Великие Луки планируется высадить более 190 тысяч цветов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сейчас все работы идут в плановом порядке. Этот год выдался сложным, потому что буквально 3 дня назад шел снег, было очень холодно. Но, несмотря на погодные условия, в настоящее время предприятие в плановом порядке выполняет все свои обязательства по благоустройству клумб. В этом году мы планируем высадить на клумбы города согласно новым разработанным дизайн проектам, которые утверждены на уровне администрации города Великие Луки, 190 тысяч цветов. Все растения будут выращены у нас в теплице, с такой периодичностью, чтобы соблюдать сроки посадки по разным видам. На данный момент на клумбы города высажено уже 50 тысяч цветов. Была проведена большая подготовительная работа, чтобы то задание, которое в прошлом году давалось нашему муниципальному предприятию, нами было выполнено. Осенью были осуществлены посадки тюльпанов, плотность посадки мы увеличили, поэтому сейчас клумбы выглядят очень красиво - даже лучше, чем прежде», - рассказал Александр Бобков, директор МП «Зеленхоз».

В настоящее время на городские клумбы высажены цинерарии, виолы, агрегатум и другие растения. Все они высажены с учетом погодных условий, чтобы не допустить гибели цветов. Жители и гости города могут полюбоваться цветами на проспекте Ленина, на набережных, рядом с центральной площадью города, в сквере на улице Карцево, во многих других местах.

«Работы идут ежедневно, согласно утвержденному плану, от графика мы не отстаем. Конечно, в нашу работу вносит коррективы погода, но тут ничего не поделаешь – важно учитывать погодные условия, чтобы случайно не погубить растение. В прошлом году мы старались разнообразно посадить тюльпаны, разделяли цвета. Хочу сказать, что основные посадки удались, клумбы просто радуют глаз», - пояснил Александр Бобков.

Согласно муниципальному контракту в этом году также планируется высадка роз. Сотрудники МП «Зеленхоз» делают все от них зависящее, чтобы жителей радовали яркие цветные клумбы. Но и от самих великолучан здесь тоже зависит очень многое. К сожалению, случаи вандализма и откровенного воровства цветов и саженцев для нашего города не редкость.

«Даже в этом году мы не смогли избежать краж цветов и саженцев, – с сожалением констатировал директор МП «Зеленхоз». – В связи с этим хочется обратиться к нашим горожанам. Уважаемые великолучане! Мы все живем с вами в одном городе, давайте относиться к нему бережнее. Не уничтожайте растения, которые мы высаживаем. Безусловно, многие жители бережно относятся к клумбам, и в целом к городу, но все-таки существует определенная часть граждан, которая уничтожает растения. Хотелось бы, чтобы они не относились эгоистично к городским клумбам, оставили эту красоту для всех».