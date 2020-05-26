Общество

Смертность трудоспособного населения в РФ за три месяца превысила показатели 2019 года

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что смертность людей в России в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила смертность этой категории людей за весь 2019 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за 2019 год умерли в работоспособном возрасте 36 584, а в 2020 году за три месяца 37 346.

Брюн добавил, что в Москве в апреле этого года умерли 11 846 человек, а в апреле прошлого года - чуть более 10 тысяч, пишет «Газета.ру».

«Думаю, наркологические проблемы (в причинах смертности - прим. «Газета.Ru») выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», - сказал Брюн.