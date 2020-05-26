Общество

Почта России приглашает присоединиться к благотворительной акции «Дерево добра»

В преддверии Всемирного дня защиты детей УФПС Псковской области приглашает жителей, предприятия и организации области принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и выписать периодические издания в адрес школ-интернатов, детских домов, сельских и школьных библиотек.

Принять участие в добром деле может каждый неравнодушный житель Псковской области. Вы можете сделать подарок в виде подписки на сказки, раскраски, развивающие издания для подготовки к школе или детскую энциклопедию на любой период текущего года, сообщили Псковской Ленте Новотсей в региональном УФПС.

«Очень важно поддерживать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, познавательные издания помогают им расширить свой кругозор, узнать много нового и получить положительные эмоции», - подчеркнула руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Поддуева.

Отметим, для оформления благотворительной подписки в рамках текущей подписной кампании не обязательно посещать почтовые отделения связи. Выбрать печатное издание можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении, где представлен полный перечень и описание изданий, а также у почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом.

По всем вопросам, связанным с оформлением подписки, можно обращаться в отдел подписки по электронной почте: Evgeniya.Poddueva@russianpost.ru.