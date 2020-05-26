Общество

Псковичи смогут поучаствовать в семейном квесте в рамках Дня защиты детей

В рамках Международного дня защиты детей для семей с детьми состоится интерактивный семейный онлайн-квест, созданный ПОООМС «Дети - наше будущее» совместно с управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области, Общественным советом при УМВД России по Псковской области в рамках проектов «Ради жизни» и «Путешествие к истокам».

Все желающие семьи с детьми смогут провести время весело и с пользой, приняв участие в квесте с 1 по 15 июня. Участники квеста смогут окунуться в сказочную атмосферу, будут выполнять онлайн задания, которые им предложат известные всем герои из книг. Победители квеста будут награждены, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Участие в квесте бесплатное. Ссылка и правила прохождения квеста будет размещена в группе - https://vk.com/mnogodeti77.