Общество

Забывший про содержание дочери житель Куньинского района приговорен к исправительным работам

Житель Куньинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что мужчина неоднократно без уважительных причин не платил средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности по алиментам на содержание дочери составила 595 тысяч 174,64 рублей. В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка 5% ежемесячно в доход государству.