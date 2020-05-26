Общество

В Псковскую дивизию прибудут на службу около 100 офицеров-выпускников военных вузов Минобороны

Около 100 офицеров-выпускников высших военных учебных заведений министерства обороны Российской Федерации прибудет для дальнейшего прохождения военной службы в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Наибольшее количество лейтенантов-выпускников традиционно ожидается из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) которое направит в соединение более 30 выпускников, подготовленных по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Кроме того, ожидается прибытие более 40 выпускников-специалистов связи разных спецификаций, военных врачей, командиров зенитных ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалистов РХБЗ и инженерных подразделений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской дивизии.

Также соединение готовится принять высококвалифицированных специалистов беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

Накануне в соединение прибыло 7 выпускников Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург). Среди выпускников офицеры-врачи различных специальностей.

По прибытии в соединение с выпускниками проводят вводные беседы и постановку на все виды обеспечения.

По прибытию всех молодых офицеров, с ними проведут специальный сбор, на котором их познакомят с историей соединения и ее воинских частей, познакомят со спецификой службы, проведут входной контроль.

Офицеры-выпускники, не имеющие парашютной подготовки, пройдут двухнедельные сборы, после чего совершат свой первый прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Особое внимание будет уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские дошкольные учреждения и средние общеобразовательные учреждения.