Общество

Надежных партнеров и процветающего бизнеса пожелал предпринимателям Аркадий Мурылев

С профессиональным праздником поздравил предпринимателей бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате уполномоченного.

«Предпринимательство – основа социально-экономической стабильности государства и каждого региона. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой. Вы ведете обширную предпринимательскую деятельность, продолжая лучшие традиции нашего предпринимательства, способствуя развитию всех сфер жизнедеятельности человека, сокращению уровня безработицы, наполнению российского бюджета и гармоничному развитию общества», - отметил Аркадий Мурылев.

По его словам, ситуация, с которой пришлось столкнуться в связи с распространением коронавирусной инфекции, - абсолютно уникальная и для России, и для всего мира. «Это отражается на всех сферах жизни: на личной жизни людей, на профессиональной деятельности, на экономике и особенно остро коснулась. Уверен, что наше конструктивное взаимодействие, особенно в трудное время, выведет предпринимательство на новый уровень, принесет добрые плоды», - отметил региональный уполномоченный по правам предпринимателей.

«Хочется выразить всем предпринимателям России и, конечно, Псковской области искреннюю признательность за профессионализм и стойкость и пожелать успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса!» - говорится в обращении.